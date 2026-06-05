Число граждан Азербайджана, пострадавших в результате удара беспилотника по судну под флагом Палау в Азовском море, увеличилось до четырех. Об этом сообщает АПА.

Еще один пострадавший – боцман судна Рашад Мадатханов – был доставлен в травматологическое отделение Центральной городской больницы Ейска. В настоящее время он проходит лечение в одной палате с другими пострадавшими – Самидом Ибадзаде, Эмином Валеховым и Намигом Джафарли.

По имеющимся данным, пострадавшие прошли повторное медицинское обследование. У Валехова зафиксированы проблемы с правым ухом, у Джафарли – нарушения слуха на оба уха. Мадатханов получил травму головы.

Представители правоохранительных органов также встретились с пострадавшими и взяли у них показания. В ходе опроса были установлены некоторые обстоятельства произошедшего.

По словам пострадавших, старший механик судна Гисмет Алиев получил тяжелые ожоги в результате удара беспилотника и скончался.

Сообщается также, что капитан судна Фуад Оруджов во время атаки получил тяжелые ранения и перелом ноги. По имеющейся информации, после того как на него был надет спасательный жилет, его спустили на воду. Согласно показаниям пострадавших, Оруджов также погиб в результате инцидента.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 июня в Таганрогском заливе беспилотники атаковали два судна – «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону. В результате погибли пять граждан Азербайджана, работавших на этих судах. Оба судна ходили под иностранными флагами и не имели отношения к азербайджанскому государству. Выживших доставили в порт Ейска.

В МИД Азербайджана подтвердили гибель пяти граждан страны в результате атаки дронов на два иностранных грузовых судна.