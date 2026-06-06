Вооруженные силы Ирана нанесли удар по военным базам США на Ближнем Востоке в ответ на атаку на острова Сирик и Кешм.

Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

«В ответ на агрессию со стороны США против Сирика и острова Кешм вражеские базы в регионе были подвергнуты ударам с помощью ракет», — приводит текст заявления агентство Mehr.

В Кувейте и Бахрейне звучала воздушная тревога. Ряд авиарейсов, направлявшихся в Кувейт, не смогли приземлиться там во время атаки и перешли в режим ожидания в воздухе, следует из данных сервиса FlightRadar24.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана может завершиться в ближайшее время как дипломатическим путем, так и более жесткими методами.