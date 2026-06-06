В январе–апреле текущего года экспорт Азербайджана в США увеличился на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $27,73 млн, следует из данных Государственного таможенного комитета Азербайджана.

За отчетный период импорт из США сократился на 28,8% и составил $310,88 млн.

Общий объем товарооборота между Азербайджаном и США в январе–апреле достиг $338,61 млн, что на 26,6% меньше в годовом выражении.

На долю США пришлось 1,7% общего товарооборота Азербайджана. За четыре месяца экспорт в эту страну составил 0,2% общего объема экспорта, импорт – 5,6% общего объема импорта.