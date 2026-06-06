Военное министерство США всерьез обеспокоено усилением разведывательной деятельности Израиля в стране. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их информации, разведывательное управление Пентагона опубликовало новую оценку контрразведывательных угроз, где уровень угрозы со стороны Израиля был повышен до «критического». Решение было принято в связи с опасениями в Пентагоне, что Израиль прилагает особые усилия для слежки за высокопоставленными американскими чиновниками якобы с целью получения информации о решениях администрации Трампа по поводу Ближнего Востока.

Как отмечает телеканал, представитель посольства Израиля в Вашингтоне заявил, что «усилия Израиля по сбору разведывательной информации направлены против его врагов, а не союзников». В свою очередь представитель Белого дома в комментарии NBC сказал, что информация о шпионаже Израиля является ложной.