Уровень недовольства немцев работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца достиг новой рекордной отметки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Только 15% респондентов положительно оценили деятельность Мерца — это антирекорд. По сравнению с концом апреля этот показатель упал на четыре процентных пункта (п.п.). В то же время 77% (плюс 6 п.п.) недовольны канцлером. Еще 8% не смогли определиться с ответом.

Работой правительства Мерца довольны только 16% респондентов, отрицательно ее оценивают 78%.

В опросе участвовали 1 005 человек. Он проводился 4-5 июня.

При этом исследование показало, что недовольство Мерцем и его кабмином растет в том числе среди сторонников правящих партий — блока ХДС/ХСС и СДПГ.