Израильские военные на Западном берегу реки Иордан открыли огонь по автомобилю, в результате чего погиб семимесячный ребенок и были ранены его родители, сообщает агентство Reuters со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения.

В районе Тель-Румейда к югу от Хеврона израильские военнослужащие открыли огонь по машине, в которой находилась семья.

Бабушка ребенка рассказала, что семья заметила на расстоянии израильскую военную технику и остановила автомобиль. Вскоре после этого по машине был открыт огонь. В результате погиб семимесячный Фахд Абу Хайкал, его родители получили ранения. Изначально родственники приняли выстрелы за предупредительные.

В армии Израиля подтвердили, что военнослужащий произвел один выстрел по приближавшемуся автомобилю, инцидент в настоящее время рассматривается.