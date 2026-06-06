Сразу после получения известия о гибели и ранении наших граждан в результате дроновой атаки на грузовые суда в Азовском море сотрудники посольства Азербайджана в России незамедлительно выехали на место, в настоящее время предпринимаются меры для возвращения пострадавших в страну. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

По данным МИД, консульские работники находятся в Ейске и оказывают помощь пострадавшим и спасенным азербайджанцам. Состояние раненых оценивается как удовлетворительное, нескольких из них планируют выписать в ближайшее время.

«В рамках поисково-спасательных мероприятий, проводимых профильными структурами Российской Федерации, продолжаются работы по установлению личностей погибших и другие необходимые мероприятия. Вместе с тем принимаются необходимые меры по оформлению документов спасенных граждан Азербайджана и организации их возвращения в страну», — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что держат ситуацию на особом контроле: «О личностях погибших и доставке их тел в Азербайджан будет сообщено дополнительно».