Британская разведка и разведслужбы других стран НАТО полагают, что Россия может нанести удар по одной из стран альянса уже к 2030 году, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает AFP.

«Это наша разведывательная оценка и оценка других стран НАТО, что нападение России на НАТО может произойти уже к 2030 году», — заявил британский премьер.

Стармер отметил, что именно эта оценка определяет необходимость ускоренного укрепления обороноспособности страны.

Он также сообщил, что правительство представит долгожданный десятилетний план развития оборонной сферы до саммита НАТО, который пройдет в Турции в июле. По его словам, документ будет полностью профинансирован.