Средства ПВО Бахрейна в субботу перехватили три баллистические ракеты и несколько ударных беспилотников, запущенных Ираном, сообщило военное командование королевства.

«Иран продолжает свою систематическую агрессию посредством гнусных ракетных и беспилотных атак, направленных против мирного населения Королевства Бахрейн», — говорится в заявлении генерального штаба Сил обороны Бахрейна.

В нем отмечается, что «преднамеренное использование ракет и беспилотников для поражения мирного населения и частной собственности» является «вопиющим нарушением международного гуманитарного права».