В Кельбаджарском районе на перевале Омар при выполнении служебных обязанностей двое военнослужащих азербайджанской армии Раджаб Мансимли и Ильяс Османов сорвались в ущелье из-за гололеда и снежного покрова в регионе. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что Османов с различными травмами был эвакуирован в ближайшее медучреждение, его состояние стабильно.

«С прискорбием сообщаем, что в результате инцидента Мансимли Раджаб Мириш оглу получил травмы несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Министерство обороны выразило соболезнования родным погибшего, пожелало выздоровления раненому.

По факту ведется расследование.