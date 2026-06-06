«Наложивший в штаны» премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается избавиться от конкурентов на выборах, чтобы обеспечить себе победу. Резкое высказывание в его адрес допустил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х.

«Пашинян наложил в штаны и теперь пытается снять всех своих соперников на выборах. Такие выборы, очевидно, нельзя считать легитимными», — написал российский политик.

По словам зампреда Совбеза, такие выборы нельзя считать легитимными. Он отметил, что подобных вещей «не прощают даже в Вашингтоне и Брюсселе».