Пентагон повысил уровень угрозы шпионажа со стороны Израиля в отношении американских чиновников до максимального на фоне обострения конфликта с Ираном, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.

По данным Разведывательного управления министерства обороны (РУМО), решение было принято в последние недели на фоне опасений, что израильская разведка действует активнее обычного и пытается получить информацию о планах США в отношении Ирана. Источники также сообщили, что американская военная разведка распространила внутренний документ, в котором утверждается, что возможности Израиля в сфере шпионажа и технического сбора данных достигли «критического уровня».

Источники отмечают, что Израиль усилил внимание к высокопоставленным американским чиновникам с целью получения данных о внутренних обсуждениях и решениях администрации президента Дональда Трампа по ситуации на Ближнем Востоке.

В посольстве Израиля в Вашингтоне заявили телеканалу, что утверждения о шпионаже в отношении США «совершенно неверны». «Израиль не собирает разведывательную информацию об американских организациях, тем более о должностных лицах правительства США», – отметил представитель дипмиссии, добавив, что «израильские разведывательные усилия направлены против его врагов, а не союзников».

В Белом доме заявили, что «вся эта история ложна и исходит от человека, который ничего не знает о происходящем». Пентагон же от комментариев отказался.

По словам американских источников, ситуация, вероятно, не повлияет на обмен разведданными между США и Израилем, который продолжается на высоком уровне, в том числе по иранскому направлению.

Телеканал отмечает, что после соглашения о прекращении огня в начале апреля Трамп добивается дипломатической сделки с Ираном о завершении конфликта. Израиль при этом выражает сомнения в соблюдении возможных договоренностей, а в Вашингтоне подчеркивают, что Израиль внимательно отслеживает, примет ли Трамп решение о возобновлении боевых действий или деэскалации.