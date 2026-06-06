Министерство иностранных дел Азербайджана уточнило информацию о гражданах республики, погибших и получивших ранения в результате атак беспилотников на грузовые суда «Натра» и «Циркон» в акватории Азовского моря. Об этом говорится в сообщении МИД республики.

По данным ведомства, на борту судов находились 25 граждан Азербайджана. В результате атак ранения получили четыре человека. Изначально сообщалось о четырех погибших, однако впоследствии выяснилось, что один из включенных в этот список является гражданином России и не имеет азербайджанского происхождения.

«Обнаружены тела погибших граждан Раджаба Ахадова 1976 года рождения и Мухаммеда Алиева 1997 года рождения, принимаются меры по отправке их останков в нашу страну. Судно «Циркон», на борту которого находились двое других наших граждан, объявленных погибшими, удерживается на месте поражения из-за угрозы взрыва. Спасательными группами России принимаются меры безопасности для доставки судна в порт. Точная информация о судьбе двух граждан может быть предоставлена лишь после завершения поисковых мероприятий», – отметили в МИД Азербайджана.

В ведомстве также сообщили, что Самид Ибадзаде 1998 года рождения и Рашад Мадатханов, проходившие лечение в городской больнице Ейска, уже выписаны. Состояние Эмина Валехова 2002 года рождения и Намига Джафарли 1999 года рождения оценивается как хорошее, и после завершения курса лечения они также будут выписаны из медучреждения.

Сотрудники посольства Азербайджана в России находятся на месте и оказывают необходимое содействие гражданам республики.

«Все наши граждане размещены в гостинице в городе Ейске и находятся на связи со своими семьями. Граждане, намеревающиеся вернуться на родину и утратившие документы, обеспечены соответствующими свидетельствами на возвращение», – добавили в ведомстве.

Ранее в МИД сообщили, что сотрудники посольства Азербайджана в России незамедлительно выехали на место после атаки беспилотников на грузовые суда в Азовском море, в результате которой погибли и пострадали граждане республики.