Регион Центральной Азии характеризуется динамичным развитием и располагает существенным потенциалом для формирования крупного транзитного авиационного хаба, заявил региональный вице-президент по Европе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Рафаэль Шварцман.

«Страны Центральной Азии обладают потенциалом стать важным транзитным узлом. Дополнительным фактором роста выступает нынешняя геополитическая ситуация. Сегодня мы наблюдаем закрытие ряда воздушных пространств для полетов между Востоком и Западом, что приводит к перенаправлению части трафика через этот регион и создает новые возможности для его развития», – цитирует Шварцмана Report.

Он также отметил, что это открывает дополнительные перспективы для грузовых перевозок. Маршруты становятся длиннее, и в ряде случаев возникает необходимость в промежуточных посадках. В настоящее время обсуждаются механизмы реализации этого потенциала.

Региональный вице-президент добавил, что именно поэтому в регионе фиксируются высокие темпы роста как пассажирских, так и грузовых перевозок. При этом существующий потенциал далеко не исчерпан.