Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана может завершиться в ближайшее время как дипломатическим путем, так и более жесткими методами.

Выступая на круглом столе по вопросам сельского хозяйства в городе Чиппева-Фолс (штат Висконсин), американский лидер подчеркнул, что Вашингтон приблизился к развязке ситуации вокруг Тегерана.

«Мы подошли к тому моменту, когда нам предстоит очень быстро уйти из Ирана, и это будет очень решительный шаг. Так или иначе, будь то с помощью листа бумаги или же жесткими методами», — заявил Трамп.

По его словам, США фактически завершили основные задачи операции.

«Мы в основном уже закончили с этим. Вы увидите, что это закончится с помощью бумаги или более сложным способом», — добавил президент.

Кроме того, Трамп утверждает, что после американской военной кампании Иран сохранил лишь около 21–22% своего прежнего ракетного арсенала. По оценке главы Белого дома, Тегеран по-прежнему располагает определенным количеством ракет и беспилотников, однако его военные возможности существенно сократились по сравнению с периодом до начала боевых действий.