В Краснодарском крае утром 6 июня произошла атака беспилотников на Полтавскую нефтебазу в городе Усть-Лабинск.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы района, после удара начался крупный пожар площадью около 5 000 квадратных метров.

Одновременно сообщается об атаке на Ленинградскую область. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что силы ПВО сбили 86 беспилотников, при этом атаки продолжаются.

По данным СМИ, в районе Кронштадта наблюдалось задымление. Отмечается, что рядом с предполагаемой зоной удара расположен Кронштадтский морской кадетский военный корпус, а также база военных кораблей.