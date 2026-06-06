Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении дала согласие на возбуждение уголовного преследования в отношении шести кандидатов в депутаты от прокремлевской партии «Сильная Армения», которых подозревают в подкупе избирателей и отмывании денежных средств в особо крупном размере, сообщают армянские СМИ.

В числе фигурантов, в отношении которых Следственный комитет уже принял решение о задержании, – Ваге Тавакалян, Айк Авакян, Ваге Егиазарян, Сусан Бадоян, Ашот Саакян и Артур Абрамян.

По информации надзорного ведомства, ходатайство о даче согласия на уголовное преследование прокуратура направила 5 июня.

Примечательно, что ранее в рамках этого же уголовного дела был арестован Алик Алексанян – один из ближайших соратников лидера блока и российского олигарха Самвела Карапетяна.