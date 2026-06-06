Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что отказ Москвы от прямых переговоров, предложенных президентом Владимиром Зеленским, лишь осложнит положение России и сделает будущие условия урегулирования менее выгодными для нее.

«Для россиян хороших новостей нет. Отказавшись от предложения президента Зеленского о прямых мирных переговорах, Путин упустил свой шанс выйти из этой провальной для него войны. Дальше для России всё будет только хуже. Потери на поле боя продолжат расти. Неудачи станут еще более унизительными. Экономика погрузится в еще более глубокую рецессию. Рабочих мест станет меньше, налоги будут расти, а инфляция ударит по самым незащищенным слоям населения», — заявил Сибига.

Сибига также заявил, что украинская сторона намерена продолжать удары по объектам на территории России. По его словам, «в России уже нет безопасных мест, защищенных от украинских дальнобойных ударов», а их интенсивность будет возрастать.

Говоря о международной реакции, министр подчеркнул, что давление на Москву будет только усиливаться. «Международное давление не ослабнет. Оно станет только сильнее», — сказал он, упомянув возможность использования замороженных российских активов, дальнейших ограничений и других мер воздействия.

При этом Сибига выразил уверенность, что конфликт в конечном итоге завершится путем переговоров. «России все равно придется согласиться на дипломатическое решение, но условия будут гораздо хуже», — заявил министр.

По его словам, отказ Москвы от мирного урегулирования должен стать основанием для дальнейшего усиления международного давления на Россию и расширения поддержки Украины со стороны ее партнеров.