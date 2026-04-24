Периоды политической турбулентности — всегда в некотором роде лакмусовая бумажка зрелости общества. Именно в такие моменты заметно проявляется, что перевешивает: стремление к миру и рациональному диалогу или же инстинктивный откат к агрессии, символическим провокациям и языку ненависти.

На этом фоне события в Ереване, произошедшие во время шествия по случаю годовщины так называемого геноцида армян, выглядят не просто как эпизод уличного радикализма, а как весьма тревожный симптом. Речь идет о публичном сожжении государственного флага Турции, что являет собой акт, который в международной практике рассматривается не как «мнение», а как демонстративное разжигание вражды и ненависти.

В подобные откровенно провокационные моменты важно называть вещи своими именами. Справедливо говоря, эти действия не имеют ничего общего со свободой выражения. В правовых системах многих стран мира они квалифицируются как правонарушение или преступление. Например, в Германии осквернение иностранных государственных символов карается законом — согласно Уголовному кодексу, за данное деяние предусмотрены крупный штраф и лишение свободы. Во Франции действия, направленные на публичное унижение государственных символов, также могут повлечь уголовную ответственность, если они сопровождаются разжиганием ненависти или нарушением общественного порядка. В США, несмотря на более широкие рамки свободы слова, акты, сопряжённые с призывами к насилию или угрозами общественной безопасности, подпадают под уголовное преследование. И это далеко не полный список стран. Иными словами, международная практика однозначна: там, где символический акт превращается в инструмент вражды, включается закон.

В этом контексте произошедшее в армянской столице не может рассматриваться как частный инцидент, поскольку является, по сути, публичной демонстрацией нетерпимости, допущенной в рамках заранее организованного мероприятия. И здесь неизбежно встаёт вопрос ответственности. Когда подобные действия происходят при молчаливом согласии или бездействии правоохранительных органов, это уже не просто упущение, а институциональная проблема, при возникновении которой государство обязано реагировать. Такие демонстративные проявления экстремизма и разжигания ненависти при отсутствии должной реакции — чёткий сигнал вседозволенности.

Скажем больше — подобные акты подпадают под универсальные нормы, касающиеся разжигания межнациональной розни. Это категория деяний, которая в большинстве стран квалифицируется как уголовно наказуемая вне зависимости от политического контекста и исторических интерпретаций. Потому что речь идет не о прошлом, а о настоящем и будущем, а значит, о формировании общественного сознания — опасном прецеденте.

Именно в этом ключе прозвучала и официальная реакция МИД Азербайджана, в которой решительно осуждается сожжение турецкого флага во время факельного шествия в Ереване. В ведомстве подчеркнули, что оправдывать подобные действия ссылками на демократические нормы, свободу собраний и выражения мнений недопустимо. Баку призвал армянские власти привлечь к ответственности лиц, причастных к инциденту.

Попытки оправдать такие действия «эмоциями» или «исторической памятью» выглядят не просто слабо, а опасно. История, а тем более искажённая, не может служить индульгенцией для культивирования ненависти в настоящем, становясь угрозой будущему. В противном случае общество оказывается в замкнутом круге, где каждая новая провокация лишь подпитывает следующую.

Отдельного внимания заслуживает реакция, а точнее, её отсутствие в медиапространстве Турции. Для страны, где государственные символы традиционно воспринимаются с особым уважением, столь сдержанная позиция СМИ выглядит как минимум нетипично. Это может свидетельствовать о сложной внутренней динамике и попытках отдельных групп влияния размыть связку процессов Азербайджан — Армения и Турция — Армения, искусственно разделяя их в общественном восприятии.

Однако на уровне государственной политики картина иная. Президент Реджеп Тайип Эрдоган последовательно подчёркивает взаимосвязанность этих направлений. Для Турции отношения с Азербайджаном — это не ситуативный союз, а стратегическая, глубокая политическая и историческая связь. Подтверждением этого стала и недавняя встреча лидеров на Анталийском дипломатическом форуме, где обсуждались ключевые вопросы региональной безопасности и взаимодействия.

И именно здесь возникает главный вопрос: в каком направлении движется регион? В сторону эскалации через символические акты агрессии или к выверенной, сложной, но необходимой нормализации?

Тем временем сожжение флага — это не просто пламя, пожирающее ткань. Это сигнал. Сигнал о том, что кто-то сознательно делает ставку на конфликт, играет на ненужных эмоциях через ненависть, подменяя большую политику уличной провокацией. История показывает, что такие сигналы редко приводят к усилению общества, поскольку чаще всего они способствуют изоляции, деградации политической культуры и утрате возможностей для развития.

Сегодня, когда региону как никогда нужны прагматизм, диалог и холодный расчёт, подобные действия выглядят не только провокационно, но и стратегически недальновидно. Мир строится не на кострах символов, а на способности договариваться, признавать сложность прошлого и не превращать его в оружие настоящего. И главный философский вопрос здесь звучит так: может ли общество, которое продолжает сжигать символы других, в итоге не начать сжигать собственные мосты?