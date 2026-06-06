Российские войска нанесли удары по двум катерам Морской поисково-спасательной службы Украины, выполнявшим гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора, сообщил украинский вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба.

В результате атаки есть пострадавшие, эвакуацию обеспечивают катера Военно-морских сил ВСУ.

Он напомнил, что малые береговые поисково-спасательные суда обладают специальным статусом защиты в соответствии с нормами международного гуманитарного права. В частности, статья 27 Второй Женевской конвенции 1949 года гарантирует безопасность судов, которые используются государством или официально признанными спасательными службами исключительно для оказания помощи людям на море и проведения поисково-спасательных операций.

«Эта атака является очередным доказательством сознательного пренебрежения РФ нормами международного права и создания прямой угрозы безопасному функционированию гуманитарных морских коридоров в Черном море», – подчеркнул Кулеба.