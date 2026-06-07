На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о человеке, оказавшемся в опасной ситуации в многоэтажном жилом доме на улице Мехди Гусейнзаде в городе Хырдалан Абшеронского района.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники Службы спасения особого риска.

В ходе оценки обстановки выяснилось, что женщина, развешивая белье на восьмом этаже 12-этажного жилого дома, потеряла равновесие и упала, зацепившись за металлическую решетку балкона пятого этажа. Она повисла на конструкции и в любой момент могла сорваться вниз.

Спасатели с использованием специального оборудования срезали металлические прутья решетки и спасли Лалу Мамедову 1999 года рождения.

Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС трагедии удалось избежать.