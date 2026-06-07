Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна должна быть постоянно готова к уничтожению беспилотников, которые могут по ошибке оказаться в ее воздушном пространстве, сообщает ERR.

Министр отметил, что вблизи финской границы находятся российские стратегические объекты, поэтому нельзя полностью исключать вероятность попадания украинских беспилотников в воздушное пространство Финляндии.

«Мы готовимся прежде всего к тому, что если по какой-либо причине один из дронов из роя, запущенного из Украины, собьется с курса, то такие беспилотники, оказавшиеся в нашем воздушном пространстве, можно было бы безопасно нейтрализовать с применением военной силы», – сказал Хяккянен.