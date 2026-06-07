Азербайджан вошел в число зарубежных направлений, где этим летом заметно снизилась стоимость размещения для российских туристов.

Согласно данным сервиса онлайн-бронирования «Островок», средняя стоимость ночи в объектах размещения в Баку сократилась на 17% по сравнению с прошлым годом и составила около 5,9 тыс. рублей. Это одно из самых значительных снижений цен среди популярных зарубежных направлений, передает ТАСС.

В то же время аналитики отмечают общий рост интереса россиян к зарубежным поездкам. Для сравнения, стоимость проживания в Батуми снизилась на 7% — до 5,8 тыс. рублей за ночь, в Египте также на 7% — до 10,5 тыс. рублей. В Таиланде цены упали на 6%, а в Турции — на 4%.