В Милли Меджлисе Азербайджана призвали телеканал CNN либо представить доказательства опубликованных утверждений в отношении страны, либо публично опровергнуть их. Об этом говорится в заявлении парламентской комиссии по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам.

«Комиссия призывает транснациональную медиакомпанию CNN представить доказательства своих утверждений в статье «Израиль направил военных в Азербайджан как часть секретной региональной сети во время войны с Ираном», где ссылается на неназванные источники, либо дать разъяснения относительно необоснованной дезинформации об Азербайджане», – говорится в заявлении.

По оценке комиссии, публикация является частью кампании по дезинформации и направлена на нанесение ущерба мирному процессу на Ближнем Востоке, а также национальным интересам и международной репутации Азербайджана. Подобные информационные кампании носят не единичный характер и нередко активизируются накануне международных мероприятий и политических процессов, указали в Милли Меджлисе.

Отдельно в комиссии обратили внимание на использование в материале комментария лица, известного критической позицией в отношении Азербайджана и сотрудничеством с медиапроектами, финансировавшимися Фондом Сороса.

Парламентская комиссия напомнила, что государственные органы Азербайджана неоднократно заявляли об отсутствии на территории страны иностранных военных баз и воинских контингентов, а также о невозможности использования её территории для враждебных действий против третьих государств.

«Если CNN не представит доказательств своих утверждений, это станет очередным подтверждением того, что телеканал, распространяя материалы на основе непроверенных и анонимных источников, выступает инструментом информационных провокаций, ложных нарративов и дезинформационных кампаний, являющихся важными компонентами гибридных угроз», – подчеркнули в комиссии.

Ранее МИД Азербайджана решительно отверг утверждения, опубликованные CNN, о том, что его территория якобы использовалась против Ирана для военных или разведывательных операций, а также сообщения о размещении в стране сил, принадлежащих Израилю.