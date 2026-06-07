Пашинян проголосовал на парламентских выборах, сообщают армянские СМИ.

В Армении началось голосование на выборах в Национальное собрание. По всей стране открылись 2005 избирательных участков, которые будут работать до 20:00.

По данным МВД Армении, право голоса имеют 2 млн 485 тыс. 851 гражданин.

В выборах участвуют два политических блока — «Армения» и «Сильная Армения», а также 16 партий, включая «Гражданский договор», «Процветающая Армения», «Крылья Единства», «Просвещенная Армения» и т.д.

Напомним, предыдущие внеочередные парламентские выборы состоялись в 2021 году.

