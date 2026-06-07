Игрок национальной команды Ирака Аймен Хусейн был задержан в аэропорту Чикаго после прибытия в США в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года и провел на допросе около семи часов, сообщает Reuters.

В итоге форварду катарского клуба «Аль-Хор» разрешили въезд на территорию США, тогда как фотографу сборной Ирака было отказано во въезде.

После прибытия в Соединенные Штаты у Хусейна проверили мобильный телефон. «Фотограф национальной сборной Талал Салах был задержан более чем на десять часов, прошел аналогичную проверку телефона и в итоге ему было отказано во въезде в США», – сообщает агентство.

Ни Иракская футбольная ассоциация, ни сам Хусейн пока не прокомментировали произошедшее.

Для сборной Ирака предстоящий мундиаль станет лишь вторым в истории. Единственное предыдущее участие команды в мировом первенстве датируется 1986 годом, когда иракцы завершили выступление уже на групповом этапе, проиграв все три матча.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля на полях США, Канады и Мексики. На групповом этапе сборная Ирака сыграет в квартете I, где ее соперниками станут команды Франции, Сенегала и Норвегии.