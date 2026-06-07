Китай начал проведение специальных морских правоохранительных операций в восточных водах у острова Тайвань, передает агентство Синьхуа.

Министерства транспорта Китая задействовало в операции Морское бюро Фуцзянь, Морское бюро Гуандун, Центр безопасности судоходства Восточно-Китайского моря и Спасательное бюро Восточно-Китайского моря.

Цель учений — в полной мере утвердить юрисдикцию морских административных органов Китая, расширить возможности патрулирования и управления движением в водах региона, а также обеспечить безопасность морского судоходства и защитить национальные права и интересы, говорится в сообщении китайского агентства.

Операция, как пишет Синьхуа, стала ответом на одностороннее заявление Японии и Филиппин о начале «переговоров о делимитации моря» к востоку от Тайваня, что является «серьезным нарушением территориального суверенитета и морских прав Китая».