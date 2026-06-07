Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проводит вступительный экзамен в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей.

Одновременно для абитуриентов, выбравших обе подгруппы DT и TC по III группе специальностей, организован экзамен по географии.

Экзамены стартовали в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшеронском районе, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Уджаре, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Губе и Хачмазе.

Экзамен начался в 10:00. Режим допуска в экзаменационные здания завершился в 09:45. Абитуриенты, прибывшие позже указанного времени, к экзамену не допускаются.

Для участия абитуриентов в экзамене необходимо иметь при себе пропуск и оригинал документа, удостоверяющего личность. Участники, в удостоверении личности которых отсутствует фотография, должны дополнительно предоставить справку с фотографией, заверенную учебным заведением.

По данным ГЭЦ, в экзаменах ожидается участие 51 690 абитуриентов. Из них 33 986 человек сдают экзамен по I группе специальностей, 6 518 — по IV группе, еще 11 186 абитуриентов принимают участие в экзамене по географии.