Центральная избирательная комиссия Армении сообщила о выявлении проблем технического характера в процессе голосования, сообщают СМИ.

Как заявил глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян на пресс-конференции, с некоторых участков получены сигналы о технических проблемах, в частности, речь идет о несовпадении избирательного номера гражданина в распечатанной и цифровой версиях списка.

«В таких случаях во всех местах, где были зафиксированы подобные случаи, указали, чтобы избиратель поставил подпись в списке напротив своего имени», — сказал он.

На 48 участках из 2 005 были отсутствующие члены комиссий, всего 50 человек, добавил он.

Очередные парламентские выборы в Армении стартовали 7 июня. В выборах принимают участие 18 политических сил — 16 партий и 2 партийных блока, включая правящую партию «Гражданский договор» во главе с премьером Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки «Армения» во главе с Робертом Кочаряном и «Сильная Армения» во главе с Нареком Карапетяном.