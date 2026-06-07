В секторе Газа, где, по оценкам, около 1,7 миллиона перемещённых палестинцев живут в переполненных палаточных лагерях, острой проблемой стала нехватка базовой санитарной инфраструктуры. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным издания, доступ к туалетам превратился в одну из самых серьёзных ежедневных трудностей для жителей лагерей, расположенных по всей территории сектора.

Многие семьи вынуждены самостоятельно сооружать примитивные туалеты прямо рядом с палатками. Один из жителей южной части Газы, Мустафа Шаабан, рассказал, что вырыл неглубокую яму в песке, укрепил её бетонной плитой, установил ведро без дна и накрыл конструкцию пластиковым сиденьем.

По его словам, условия остаются крайне тяжёлыми: неприятный запах, насекомые и необходимость регулярно очищать яму вручную. При этом санитарные условия в общих туалетах, которыми пользуются сотни людей, ещё хуже.

«Я не хотел, чтобы мои дети и жена пользовались общественными туалетами. Это унизительно», — приводит его слова Al Jazeera.

Несмотря на антисанитарные условия, многие жители считают самодельные решения единственным способом сохранить хоть минимальное чувство приватности и достоинства в условиях переполненных лагерей.

Ситуация в палаточных городках остаётся частью более широкого гуманитарного кризиса, с которым сталкиваются перемещённые жители сектора Газа.