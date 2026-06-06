Израиль прослушивал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и заместителя главы Пентагона по политическим делам Элбриджа Колби на фоне американо-иранских переговоров, пишет New York Times.

«Израиль и США давно знали и терпели, что каждая сторона шпионит за другой. Но, по мнению некоторых американских чиновников, активизация усилий Израиля по изучению позиции США в переговорах с Ираном перешла черту», — говорится в публикации.

В докладах американских разведведомств утверждается, что Израиль прослушивает телефонные разговоры, в том числе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и заместителя главы Пентагона по политическим делам Элбриджа Колби. Один из неназванных высокопоставленных чиновников назвал действия Тель-Авива «неадекватными».

В другом докладе, на который ссылается издание, отмечается, что «уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля в последние недели повысился до критического уровня».

Ранее телеканал NBC сообщал об обеспокоенности Пентагона усилением шпионажа со стороны Израиля.