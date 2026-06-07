Премьер-министр Италии Джорджи Мелони пропустила ряд международных встреч, включая саммит ЕС – Западные Балканы 5 июня в Тивате, на фоне разногласий внутри Евросоюза по вопросам Украины, сообщает La Repubblica.

Согласно официальной версии, Мелони не смогла прибыть на мероприятие вовремя из-за участия в церемониях, проходивших в Италии.

В то же время Рим сохраняет возражения против отправки военного контингента в Украину и ускоренного вступления Киева в Евросоюз. Кроме того, итальянский премьер отказалась от участия во встрече в формате «Е5» (Франция, Великобритания, Польша, Германия и Италия), которую канцлер Германии Фридрих Мерц намеревался провести в Берлине 2 июня, отмечает издание.

Мелони также не планирует участвовать во встрече в Лондоне, где премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет президента Франции Эммануэля Макрона, Мерца и президента Украины Владимира Зеленского. Пока не подтверждено и ее участие во встрече «коалиции желающих», намеченной на середину июля в Париже.

Источники в правительственном дворце Киджи сообщили, что в Риме считают невозможным достижение российско-украинского урегулирования без участия США, даже при всех усилиях европейских союзников.