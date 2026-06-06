Израильская авиация нанесла интенсивные удары по провинции Набатия на юге Ливана и региону Западное Бекаа, в результате за сутки там погибли 35 человек и 120 получили ранения. Об этом сообщил Минздрав республики.

«Общее число погибших с начала военной эскалации 2 марта достигло 3 593, раненых – 10 990», – говорится в сводке ведомства, опубликованной в соцсети X.

Как отметили в Минздраве, бомбардировки населенных пунктов продолжаются, несмотря на объявленное перемирие. В ведомстве не исключили, что к концу дня число жертв и пострадавших может возрасти.