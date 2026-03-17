Глава европейской дипломатии бьет тревогу — внимание США сместилось с Украины на войну с Ираном: акцент сделан на задержках поставок Киеву американских вооружений из-за ситуации на Ближнем Востоке. Но только ли это чревато тяжелыми последствиями для Украины при разнообразии интересов «великих держав» и их сателлитов в мире вообще, а в Иране — в частности, а также в условиях геополитической турбулентности в ее широком понимании.

Конфликт на Ближнем Востоке стал проблемой для Украины, которая может столкнуться с задержками при поставках американских вооружений, заявила британской газете Financial Times верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. «Это проблема, поскольку Киев и Ближний Восток уже конкурируют за одни и те же американские вооружения», — признала она.

Отметим: предварительно США дали понять государствам ЕС, что поставка им средств противовоздушной обороны будет отложена (до каких пор — не сказано), поскольку в приоритете — защита Ближнего Востока от нападений Ирана на дислоцированные в регионе военные базы.

Добавим: проблема для Киева не только в том, что его арсенал истощается. Во-первых, иранский фронт притупил внимание президента США Дональда Трампа к мирным переговорам, и он уже не «давит» на президента Владимира Путина с той энергией, которая наблюдалась прежде, от чего Москва только выигрывает. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил: «На переговорах действительно возникла пауза. У американцев другие приоритеты, и это понятно».

В последний раз переговоры состоялись 17–18 февраля. Их продолжение было намечено на 5 марта, но «случилась» война — вряд ли спонтанно.

Известно, что паузу в переговорах пыталась заполнить «на свой лад» Франция (при том, что большинство стран ЕС — за продолжение войны «до последнего украинца»), но — безуспешно: до стола переговоров ее не допустили (Москва и Вашингтон, как видно, солидарны в том, что европейцам за ним делать нечего). А тем временем Россия продолжает наступление в Украине, которой уже невмоготу отвечать ей адекватно.

Во-вторых, то, что Украина пока находится на обочине американских интересов, говорит и тот факт, что высказывания Трампа в отношении президента Зеленского стали откровенно уничижительными. Ну а угрозы Ирана в адрес Киева — открытыми.

Так, в ответ на предложенную Зеленским помощь Украины в перехвате беспилотников в зоне иранского конфликта Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил: США не нуждаются в поддержке Киева на Ближнем Востоке. «Последний человек, от которого нам нужна помощь, — это Зеленский», — сказал он.

Прямая речь Тегерана тоже стала для Украины довольно устрашающей: власти ИРИ пригрозили ей военными ударами в ответ на помощь странам Персидского залива в противодействии иранским беспилотникам. То есть, по словам председателя комиссии по национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ибрагима Азизи, действия Украины делают ее территорию «законной целью» для Исламской Республики. Он подчеркнул: «В соответствии с уставом ООН».

А официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи добавил, что Иран никогда не участвовал в конфликте в Украине, сотрудничество же Киева со странами, осуществившими нападение на Иран, будет предполагать международную ответственность украинского правительства: «Иранцы этого никогда не простят».

В свою очередь, посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали заявил в интервью РИА Новости, что отношение Зеленского к Ирану основано на ненависти, а сам он стремится к вражде.

Словом, на иранской почве Зеленский и Ко. нажили себе еще одного серьезного врага.

В-третьих, положение Украины осложнилось блокировкой Ормузского пролива, приведшей к резкому росту цен на нефть, что сыграло на руку ее противнику — России: Трамп временно смягчил ограничения против Москвы, разрешив закупки российской нефти, уже загруженной на танкеры до 12 марта. Последует ли продолжение такой «милости» — сказать трудно: все зависит от того, на чем геополитически столкуются Россия и США. Но это, вероятно, уже «после Ирана», а может — и по ходу военных действий на Ближнем Востоке.

Между тем после того, как Трамп разрешил Индии покупать российскую нефть, а вслед за этим расширил свое решение еще на несколько стран, за первые две недели войны Москва, по данным западных источников, заработала дополнительно 540 миллионов фунтов стерлингов только на продаже нефти.

На ситуацию в Ормузском проливе Каллас тоже отреагировала, увязав ее, в том числе, с Украиной. «Закрытие Ормузского пролива наносит ущерб мировой экономике и помогает России финансировать войну. Это затрагивает наших партнеров в регионе и опасно для глобальных поставок энергоносителей», — написала она в соцсети X.

Кроме того, Каллас призвала европейские государства направить военные корабли на Ближний Восток для открытия акватории. По ее словам, в Ормузский пролив должна быть перенаправлена из Красного моря военно-морская миссия Евросоюза Aspides. «Если мы хотим обеспечить безопасность в этом регионе, проще всего было бы использовать уже существующую операцию и, возможно, немного ее изменить», — заявила она.

Словом, время, когда Украина надеялась, что Вашингтон на почве создания условий для «сговорчивости» Москвы на переговорах через нефтяные санкции Трампа, ушло, хотя вряд ли безвозвратно. Впрочем, ужесточение Штатами кампании против «теневого флота» России тоже подзаглохло. Вместо этого обозначилась необходимость российской нефти для сдерживания роста цен на мировом рынке.

В-четвертых, Евросоюз намерен свернуть программу помощи украинским иммигрантам: вряд ли ее продлят, заявила специальный посланник ЕС Ильва Йоханссон. Помощь эта стала серьезным социальным (и не только) бременем для государств Евросоюза, который и без того находится в политическом, экономическом и социальном кризисе, ныне отягощенном еще и событиями в Иране, перекликающимися с Украиной. В Европе уже в открытую говорят, что Киев через своих мигрантов (ультранационалистов, агентов спецслужб) добивается неких собственных целей в государствах ЕС и что в Польше уже существует проект по созданию украинской националистической политической партии.

Иранский конфликт действительно, как сказала Каллас, стал проблемой для Украины, причем в разных выражениях, включая переориентацию политического внимания с Киева на Ближний Восток. На какой срок — неясно, и если конфликт с ИРИ и вокруг него затянется, это станет катастрофой для Украины. Тут стоит упомянуть, что именно глава европейской дипломатии шла в авангарде поддерживающих удары США и Израиля по Ирану.

Как констатировала депутат Европарламента Анна-Мая Хенрикссон в беседе с изданием Yle (Финляндия), «боевые действия на Ближнем Востоке уже начали затмевать европейскую помощь Киеву». Вопрос — станет ли процесс обратимым? — остается без ответа.

Что касается «европейской помощи» Украине, с ней большие проблемы, и «игру мускулов» Брюссель, за неимением другого «ринга», перенес на Венгрию: Кая Каллас призвала «надавить» на нее с тем, чтобы она выполнила ранее согласованные договоренности по кредитной поддержке Украины на 2026–2027 годы — несмотря на вето Будапешта на запуск 90-миллиардного кредита. «Есть надежда, что мы надавим на Венгрию, чтобы она соблюдала соглашения, на которые согласилась», — провозгласила Каллас.

На Венгрию, конечно, легче надавить, чем на США, Россию и Иран, однако каким будет результат такого нон-стоп давления Брюсселя на все и вся, имея в виду, что чем сильнее давление, тем больше сопротивление? Этот закон физики наглядно иллюстрирует и развитие геополитических процессов в мире.