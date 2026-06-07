А также: чьи ноги быстрее и «умнее»; что затеяли Путин и Мирзиеев; какую победу одержал Кыргызстан и почему он запретил смену пола; каков «аппетит» ВР в Узбекистане; укрепит ли Россия свою военную базу в Таджикистане — об этом и ином в нашем обзоре.

Казахстан и Узбекистан опровергли широко распространившуюся информацию, в соответствии с которой на территории этих двух стран планируется размещение центров для мигрантов, выдворяемых из Европейского союза. Пресс-секретарь МИД РУз Омоннула Файзиев завил местной «Газете», что информация не соответствует действительности: «В настоящее время переговоры по рассматриваемому вопросу с учреждениями Европейского союза не ведутся и не запланированы».

В свою очередь, официальный представитель МИД Казахстана Ерлан Жетыбаев сообщил, что создание специальных центров для мигрантов из ЕС не рассматривается. «Насколько мне известно, таких переговоров нет», — отметил он.

По его словам, Казахстан сейчас обсуждает с европейской стороной упрощение визовых требований, а также соглашение о реадмиссии, по которому страна обязуется принимать обратно своих граждан, незаконно выехавших за рубеж.

Тем не менее, многие в ЦА задаются вопросом: что грозит Казахстану и Узбекистану в случае их согласия разместить на своей территории центры для мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища в европейских странах? Возник он на основании публикации Politico (США), ссылающегося на информацию трех дипломатов ЕС, по которой группа европейских государств готовится обратиться к 8–10 странам вне ЕС (в том числе, Казахстану и Узбекистану) с выше обозначенным предложением. Инициативу продвигают Нидерланды, Австрия, Дания, Германия и Греция. Нидерланды уже получили от своего парламента юридическое разрешение на переговоры, конкретные шаги ожидаются до конца 2026 года. Логика схемы: центрально-азиатские страны принимают депортируемых из ЕС на своей территории, ЕС взамен предлагает помощь в развитии и упрощение предоставления визового режима.

Как пишет Eurasia Today, схема уже отрабатывается. Австрия в мае 2026 года подписала с Узбекистаном соглашение об использовании узбекской территории как транзитного коридора для депортации афганцев. А взамен — инвестиции и облегченный доступ узбекских трудовых мигрантов в Австрию: «Теперь речь идет о постоянных центрах содержания и возврата».

Как поясняет центрально-азиатское издание, «Предложение ЕС упирается в фундаментальное несоответствие. Центры депортации будут принимать не тех, кого в Европе не хватает, а тех, кому там отказали. Депортируемые — это люди с отклоненными заявками на убежище, нередко с уголовными судимостями или нарушениями миграционного режима. Это не квалифицированные специалисты, не студенты, не люди, которые легко интегрируются в казахстанское или узбекское общество».

Во-вторых, речь идет о правовых рисках. Казахстан является участником Конвенции ООН о статусе беженцев. Размещение на своей территории людей, которых Европа не может законно депортировать напрямую в страны их происхождения, автоматически передает Астане те же правовые обязательства, от которых Брюссель пытается уклониться.

В-третьих, репутационные риски: «Любое соглашение подобного рода немедленно помещает Казахстан в один ряд с Руандой как страну, получающую деньги за депортацию мигрантов. В долгосрочной перспективе это осложнит дипломатические отношения, в том числе с теми самыми государствами ЕС, чьи визы казахстанцы хотят получать проще».

Издание указывает также на внутриполитические риски: «Решение принять на своей территории контингент депортируемых из Европы, способно стать топливом для внутриполитической напряженности».

И более широкий аспект: «Европа предлагает схему, при которой образованные и перспективные граждане Казахстана и Узбекистана уезжают в ЕС и остаются там, а взамен Центральная Азия получает людей, которых Европа сочла нежелательными».

По словам одного из дипломатов, пишет американское издание, к концу 2026 ЕС ожидает получить «четкий контур проекта». Казахстан и Узбекистан упомянуты не случайно: «Обе республики достаточно зависимы от внешних партнеров, чтобы предложение не было отвергнуто с порога».

То же центрально-азиатское издание информирует об укреплении торгово-экономического сотрудничества Ирана с государствами ЦА. Отмечается, что рост взаимной торговли происходит на фоне активного развития международного транспортного коридора «Север – Юг», связывающего Россию, страны Центральной Азии, Иран и государства Персидского залива. Особое значение отводится железнодорожному маршруту Казахстан – Туркменистан – Иран, обеспечивающему выход центрально-азиатских производителей к портам Персидского залива и рынкам Ближнего Востока.

Подчеркивается, что «В целом Центральная Азия становится для Ирана не только важным рынком сбыта и источником сырья, но и стратегическим партнером в развитии международного транспортного коридора «Север – Юг».

Казахстан

Инвестиционный бум в Казахстане – по итогам 2025 года валовый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в республику достиг 20,5 млрд долларов, продемонстрировав рост, по сравнению с предшествовавшим годом, на 14,4%. Соответствующую цифирь привел председатель комитета по инвестициям министерства иностранных дел РК Габидолла Оспанкулов, передает inbusiness.kz

По его данным, по итогам 2025 года зафиксирована беспрецедентная динамика в ряде не сырьевых секторов: приток инвестиций в обрабатывающей промышленности увеличился на 47% и достиг 4,4 млрд долларов;

в секторе транспорта и складирования объем вложений вырос в 5 раз, составив 1 млрд долларов; секторы информации и связи «выросли» в 2,4 раза, достигнув 1,4 млрд долларов; в финансовом секторе объем привлеченного капитала равен 4,3 млрд долларов.

Высокая активность бизнеса (при поддержке государства) перешла и на 2026 год — только за первый квартал текущего года подписано еще 47 новых инвестиционных документов.

Кыргызстан

Пакистан может развивать выход к Центральной Азии без обязательной опоры на афганский транзит. По информации министерства транспорта КР, запущен пилотный грузовой маршрут Кыргызстан – Китай – Пакистан. Грузовой автомобиль с кыргызскими товарами проследовал в пакистанский порт Карачи через территорию Китая и Каракорумское шоссе, минуя Афганистан. Этот маршрут считается стратегически важным для Кыргызстана с расширением его международных логистических возможностей и обеспечением выхода к морским портам.

В аналитическом материале Jamestown Foundation (Джеймстаунский фонд, США), подобный транзит рассматривается как шаг, усиливающий возможности стран Центральной Азии по получению прямого доступа к морским портам. Отмечается также, что Пакистан, в условиях сохраняющейся напряженности с талибскими властями, все чаще рассматривает альтернативные транзитные направления, снижая зависимость от афганского маршрута как основного коридора в Центральную Азию.

Вместе с тем, Афганистан остается наиболее прямым путем, связывающим Пакистан с Центральной Азией, но транзитный потенциал осложняется нестабильной обстановкой, пограничными инцидентами и фактором действующих вооруженных группировок.

Как уже информировал Minval, Кыргызстан впервые в своей истории избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Центрально-азиатская республика претендовала на место в Совбезе от Азиатско-Тихоокеанского региона. Для избрания стране необходимо было получить поддержку двух третей государств-членов ООН, то есть набрать как минимум 127 голосов, а получила она 142 «за». Представители РК начнут работу в Совбезе ООН с 1 января 2027 года и будут членами структуры до конца 2028-го. «Мы будем участвовать в написании новой страницы в истории ООН», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Эксперты утверждают, что членство КР в Совбезе стало «историческим прорывом для кыргызской дипломатии», свидетельствующем, в том числе, об усилении в мире роли малых и развивающихся государств в сложный период геополитической турбулентности. Считается также, что членство в Совбезе ООН даст Бишкеку возможность поднимать важные вопросы не только для КР, но и всего региона Центральной Азии.

В Кыргызстане запрещают смену пола – соответствующий законопроект принят в первом чтении парламентом республики, передает Kaktus Media. Документ четко определяет роли мужчины и женщины в правовой и общественной сферах.

«Возможность … смены пола подрывает эти культурно-правовые основания, создает противоречия в системе родства и ставит под сомнение саму идентичность личности в контексте национальных традиций. … Внедрение практики смены пола создает правовые коллизии, разрушающие основы семейного права, … ведет к размыванию самого понятия материнства и отцовства, что прямо противоречит целям демографического развития и защиты семейных ценностей», — пояснили в законодательном органе.

Узбекистан

Президенты Узбекистана и России — Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин — дали официальный старт строительству первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) в Джизакской области РУз. По информации с сайтов президента Узбекистана и Кремля, церемония запуска состоялась в формате видеоконференции из Санкт-Петербурга. В ней также приняли участие генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, первый заместитель гендиректора корпорации «Росатом» Андрей Петров и директор Агентства по развитию атомной энергетики «Узатом» Азим Ахмедхаджаев.

Как заявил Владимир Путин, «Росатом» построит в Джизакской области два больших реактора поколения III+, каждый по 1000 мегаватт, и два малых энергоблока по 55 мегаватт. По его словам, эта уникальная система, выбранная президентом Узбекистана, не имеет аналогов в мире и позволит сделать АЭС максимально мощной и эффективной. После ввода станции в эксплуатацию она будет вырабатывать около 17 млрд кВт*ч электроэнергии в год и покрывать до 15% потребностей Узбекистана.

Российская сторона также готова предоставить Узбекистану льготный экспортный кредит для строительства станции. Она, кроме того, взяла на себя обязательство по поддержке всего цикла работы АЭС, в том числе, долгосрочную поставку реакторного топлива, сервисное и техническое обслуживание, обращение с отработавшим ядерным материалом, подготовку квалифицированных кадров для станции.

Кроме того, как сообщил Путин, «Росатом» передаст Ташкенту уникальные технологии мирного атома, которые можно использовать как в энергетике, так и в сельском хозяйстве, медицине и других отраслях».

Сооружение АЭС взято под постоянный контроль МАГАТЭ.

Мирзиеев же отметил, что Узбекистан занимает пятое место в мире по производству урана и десятое – по запасам. «Это, — сказал он, — для нас будущее на 60 лет. На нашу новую гибридную станцию нужно 19,5 тонн урана».

В свою очередь, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что «Узатом» и «Росатом» ответственно относятся ко всем проектам, которые они реализуют по всему миру, «… полностью уважают принципы безопасности, физической безопасности и нераспространения».

По информации главы «Узатома» Азима Ахмедхаджаева, стоимость строительства интегрированной АЭС в Узбекистане составит 9,5 млрд долларов. Проект, по его словам, «очень эффективный», поскольку поступления в бюджет превысят 165 млрд долларов, в том числе, в виде налоговых отчислений от сопутствующих строительству услуг.

British Petroleum заявила о выходе на узбекский рынок на 50-60 лет, информирует пресс-служба АО «Узбекнефтегаз». Сообщается, что BP подтвердила наличие у компании возможностей для глубокого анализа сейсмических данных в разрезе пластов с помощью высокопроизводительных суперкомпьютеров и современных алгоритмов, готовность внедрять эти инновационные решения и передовые цифровые технологии в нефтегазовую отрасль Узбекистана.

Напомним, в мае текущего года BP совместно с азербайджанской SOCAR и «Узбекнефтегазом» подписала соглашение о разделе продукции по шести нефтегазовым блокам в районе Северного Устюрта в Узбекистане. BP получила 40% участия, «Узбекнефтегаз» и SOCAR – по 30%.

Узбекистан после шестимесячной паузы возобновил экспорт золота, информирует «Газета» (РУз) со ссылкой на данные Национального комитета республики по статистике. В апреле продажи драгметалла на внешние рынки достигли 1,5 млрд долларов. Общий экспорт за четыре месяца снизился на 16,8%, хотя экспорт без золота вырос более чем на 30% — с 6,5 млрд до 8,5 млрд долларов.

Золото играет ключевую роль в экономике Узбекистана — это один из главных экспортных товаров и важный источник валютной выручки. Кроме того, золото является стратегическим активом: его запасы формируют международные резервы Центрального банка, обеспечивая устойчивость национальной валюты и финансовой системы. Благодаря крупным месторождениям и добыче, Узбекистан входит в число заметных игроков на мировом рынке золота.

Сверхдоходы от этого драгметалла также стали важным источником налоговых поступлений в 2025 году, на фоне чего правительство увеличило свои расходы дополнительно на 41,2 трлн сумов (3,43 млрд долларов).

В узбекской пустыне Кызылкум после аномальных дождей появилось озеро площадью 80 км². Оно сформировалось за последние полгода в Бухарской области Узбекистана, к северу от поселка Газли Пешкунского района.

Новое озеро появилось на территории «Шурбулак», ранее считавшейся безводной. Сообщение об образовании озера опубликовано в официальном Telegram-канале Экологической партии Узбекистана, передает ИА «Фергана». Отмечается, что по своим масштабам водоем значительно превосходит площадь Бухары и сопоставляется с крупными гидрологическими объектами страны, включая Чарвакское водохранилище. Специалисты отмечают, что формирование озера связано не только с природными факторами, но и с деятельностью человека.

Так, в рамках программ министерства водного хозяйства по развитию рыбного хозяйства, в регионе были прорыты небольшие каналы, по которым в новый водоем направляются грунтовые воды из окрестных территорий. Дополнительный приток воды, наложившись на интенсивные осадки, привел к быстрому накоплению водных масс.

Экологи обращают внимание на то, что появление подобного водоема в пустынной зоне может иметь как положительные, так и потенциально рискованные последствия, включая изменения в экосистеме и водном балансе региона.

Международное агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу Узбекистана в иностранной и национальной валюте со «стабильного» на «позитивный», подтвердив его на уровне «BB». Новый «статус» республики международное рейтинговое агентство объяснило, в частности, растущим прогрессом реформ и политикой поддерживания макроэкономической стабильности, способствующей устойчивому росту ВВП и улучшению макроэкономических показателей в среднесрочной перспективе.

Подчеркивается, что указанная политика «поработала» на снижение дефицита бюджета Узбекистана до уровня ниже целевых показателей, а также росту валютных резервов. Вместе с тем «сдерживающими факторами» остаются сравнительно низкий ВВП на душу населения, высокая зависимость от сырьевых товаров.

Валютные резервы Узбекистана, прогнозирует международное агентство, увеличатся с 66 млрд долларов в 2025 году до 71 млрд долларов.

К негативным факторам агентство относит возможное замедление реформ, ухудшение поступления финансовых средств извне – в частности, из-за снижения денежных переводов или падения цен на сырье.

Узбекский футболист Абдукодир Хусанов возглавил рейтинг самых дорогих игроков Азии. По данным портала Transfermarkt, «рыночная стоимость» игрока (защитник) возросла сразу на 15 млн евро и достигла 50 млн евро. Узбекистанец опередил ряд ведущих звезд азиатского футбола, включая японских игроков Кайсю Сано, чья стоимость оценивается в 40 млн евро, и Такефуса Кубо (30 млн. евро).

Столь стремительный рост рыночной оценки связан с успешными выступлениями защитника на высоком уровне, его стабильной игрой и большим потенциалом дальнейшего развития. Подчеркивается, что Хусанов стал самым дорогим футболистом из стран бывшего Советского Союза, выступающим в Английской Премьер-лиге.

Таджикистан

Москва усилит возможности российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане. По информации «Интерфакс», с соответствующим заявлением выступил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с министром обороны Таджикистана Эмомали Собирзодой. «Сотрудничество наших стран в военной области — важнейший фактор сохранения стабильности в Центральной Азии», — сказал глава российского оборонного ведомства.

Речь о 201-й российской военной базе — крупнейшем военном объекте РФ за ее пределами. Она дислоцирована в двух городах РТ — Душанбе и Бохтаре. В ее составе — мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения; подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.