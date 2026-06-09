Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что пригрозил отказом от поддержки в случае, если новые удары Израиля по Ирану перерастут в полномасштабную войну. Об этом он рассказал в интервью израильскому телеканалу N12.

«Я сказал Биби: тебе лучше быть очень осторожным в своих действиях, потому что очень скоро ты можешь остаться один против Ирана», — пересказал Трамп содержание разговора, который состоялся 7 июня.

Американский лидер уточнил, что в ходе беседы просил Нетаньяху воздержаться от ответа на ракетные удары со стороны Ирана.

По его словам, израильский премьер не сообщил тогда о своем окончательном решении. Позднее Нетаньяху провел консультации с руководством Минобороны Израиля и уведомил госсекретаря США Марко Рубио о планах нанести удар по Ирану.

«Израильтяне предоставили нам обновленную информацию на очень позднем этапе. Мне удалось уменьшить масштаб атаки», – отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что Израиль прекратил наносить удары по территории Ирана.