Государственный секретарь США Марко Рубио направил поздравления премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с победой партии «Гражданский договор» на парламентских выборах и подтвердил поддержку мирной повестки Еревана. Соответствующее заявление распространил Госдепартамент США.

«Поздравляю премьер-министра Никола Пашиняна в связи с переизбранием его партии. Соединенные Штаты поддерживают премьер-министра и Армению в стремлении к миру», – говорится в заявлении Рубио.

Американский дипломат отметил, что Вашингтон сохраняет приверженность продвижению целей «исторического Вашингтонского саммита мира», включая реализацию проекта TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания»).

По словам Рубио, США рассчитывают продолжить совместную работу с армянскими властями, направленную на укрепление мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе и за его пределами.