Итоговые результаты парламентских выборов в Армении, прошедших 7 июня, будут объявлены 14 июня. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Ваагн Овакимян.

«До пятницы мы еще будем делать пересчеты, будут корректировочные этапы. После этого будут оцениваться жалобы и заявления. И уже 14 июня будут оглашены заключительные итоги», – цитируют Овакимяна армянские СМИ.

Напомним, 7 июня в Армении прошли парламентские выборы. По итогам обработки 100% бюллетеней партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,83% голосов избирателей. Второе место заняла партия «Сильная Армения», связанная с российским бизнесменом Самвелом Карапетяном, которая получила 23,28% голосов. Блок «Армения» во главе с бывшим президентом Робертом Кочаряном заручился поддержкой 9,93% избирателей.