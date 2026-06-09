Командующий силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Исмаил Каани сообщил о планах по созданию нового «пояса безопасности», который должен охватывать пространство от Ормузского до Баб-эль-Мандебского пролива у побережья Йемена, а также от Персидского залива до Красного моря. Об этом пишет Reuters.

«Своевременные и решительные действия героического йеменского народа демонстрируют интеллект фронта сопротивления. При необходимости придут и другие», – сказал он.

Командующий силами КСИР уточнил, что к обеспечению безопасности в рамках этой зоны подключатся все участники Объединенного фронта сопротивления, имея в виду союзников Ирана.