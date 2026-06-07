В минувший четверг, 4 июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о срочном пакете поддержки для Армении. По её словам, Брюссель готовит меры помощи на фоне «экономического принуждения» со стороны России, которая ввела ограничения на импорт ряда армянских товаров. Немедленная финансовая помощь превысит 50 миллионов евро, кроме того, Еревану обещаны упрощённый доступ агропродовольственной продукции на рынки ЕС и поддержка пострадавших отраслей.

Фон дер Ляйен особо подчеркнула ситуацию с армянскими цветами: Россия ввела ограничения на основании, как выразились в Брюсселе, «сомнительных обвинений». ЕС уже помогает перенаправлять поставки, в том числе через Латвию.

Кроме того, с 2024 года европейская поддержка, по утверждению Еврокомиссии, помогла 7 тысячам армянских предприятий и способствовала созданию более 20 тысяч рабочих мест. Договорились и о создании совместной рабочей группы для контроля за реализацией инициатив.

На первый взгляд, всё выглядит как очередной жест европейской солидарности. Однако за громкими заявлениями о поддержке и партнёрстве всё отчётливее проступают двойные стандарты, которые в последние годы стали визитной карточкой брюссельской бюрократии. Там, где Брюссель говорит о принципах, всё чаще оказываются политические интересы. Там, где требуют соблюдения правил от одних, для других внезапно находятся исключения.

Когда речь заходила о допуске украинской сельскохозяйственной продукции на европейский рынок, ЕС занимал куда более жёсткую позицию. Европейские производители неоднократно жаловались на подрыв конкурентоспособности, демпинг и несоответствие стандартам. Брюсселю приходилось вводить ограничения, «тормоза» и вести сложные переговоры с учётом мнений фермеров из Польши, Венгрии, Словакии и других стран.

В случае с Арменией всё иначе. Урсула фон дер Ляйен лично объявляет о фактически беспрепятственном доступе армянской продукции на рынки Европы. Никаких широких консультаций, запросов мнений национальных правительств или публичных дискуссий о последствиях для европейских аграриев. Стандарты качества, фитосанитарные требования, нормы сертификации — всё это словно отходит на второй план, когда речь заходит о политически удобных партнёрах.

И это выглядит не как исключение, а как очередное подтверждение того, что в современном Евросоюзе многие решения всё чаще принимаются не на основе провозглашаемых принципов, а исходя из политической конъюнктуры. Механизмы консенсуса, которыми Брюссель любит поучать других, всё чаще уступают место решениям узкого круга чиновников и лоббистских групп.

Не стоит забывать и о широком влиянии армянского лобби в Европе — теме, которую Minval Politika неоднократно освещал. Добавим сюда фигуры вроде бывшего прокурора МУС Луиса Морено Окампо, чьи связи с армянскими структурами и воздействие на Жозепа Борреля, Урсулу фон дер Ляйен и Роберту Метсолу уже становились предметом наших материалов.

Окампо и его окружение активно продвигали антиазербайджанские нарративы, используя европейские площадки. Сегодня всё больше оснований полагать, что именно такие сети влияния продолжают формировать отношение Брюсселя к Армении, обеспечивая ей особый режим благосклонности, который недоступен многим другим государствам.

Пашинян, балансирующий между Москвой и Западом, получает от Брюсселя очередной политический и финансовый бонус накануне важных внутриполитических событий. При этом хронические проблемы армянской экономики — коррупция, зависимость от внешних вливаний, олигополии и отсутствие системных реформ — остаются вне поля зрения европейских покровителей. Создаётся впечатление, что Брюссель готов закрывать глаза на любые внутренние проблемы, если Ереван сохраняет нужный внешнеполитический курс.

История с армянской продукцией стала ещё одним наглядным примером того, как Евросоюз применяет собственные правила выборочно. Там, где речь идёт о неугодных странах, Брюссель вспоминает о процедурах, стандартах, согласованиях и принципах конкуренции. Там, где необходимо поддержать политического фаворита, все эти барьеры исчезают удивительно быстро. Именно поэтому всё больше людей задаются вопросом: кто сегодня управляет Европой — институты и законы или группы влияния, продвигающие интересы своих клиентов под вывеской «европейских ценностей»? И чем чаще Брюссель демонстрирует такую избирательность, тем труднее ему убеждать мир в собственной объективности и беспристрастности.

Для Азербайджана — это очередное напоминание о том, что борьба за национальные интересы сегодня ведётся не только на дипломатическом и экономическом фронтах, но и в пространстве гибридных политических технологий, лоббистских кампаний и внешнего давления. И чем активнее отдельные силы пытаются использовать Армению как инструмент своего влияния в регионе, тем важнее для Баку сохранять стратегическую самостоятельность и твёрдо отстаивать собственную повестку.