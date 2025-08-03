Национальная разведывательная академия Турции опубликовала отчет по итогам июньской войны между Израилем и Ираном. В нем – выводы о необходимых шагах для укрепления обороны Турции.

Основные темы отчета:

Необходимость многоуровневой противовоздушной обороны: Турции необходимо уделить особое внимание система ПВО на низких высотах.

Необходимо создать системы оповещения и убежища: В отчете предлагается создать системы раннего оповещения на случай возможных воздушных атак, построить убежища в крупных городах и оборудовать ими стратегические объекты.

Акцент на национальном единстве: Турции необходимо принять меры по укреплению социальной сплоченности, а также усилить чувство национального единства.

Инвестиции в РЭБ и БПЛА: Многолетние инвестиции Ирана в конвенциональное вооружение оказались неэффективными против атак Израиля с использованием средств РЭБ. Турции следует отдать приоритет беспилотным системам и технологиям РЭБ.

Предупреждение о баллистических и гиперзвуковых ракетах: Израиль, несмотря на свою развитую систему ПВО, не добился полного успеха в борьбе с гиперзвуковыми ракетами. Турции следует ускорить инвестиции в эту область.