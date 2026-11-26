Правительство Армении одобрило акционерное соглашение о создании компании TRIPP Development Company, которая займётся развитием проекта «Маршрут Трампа».

Согласно документу, 26% акций компании будут принадлежать Армении, а 74% — американской стороне. Совет директоров будет состоять из пяти человек: троих назначит США, двоих — Армения.

При этом соглашение предусматривает 16 групп вопросов, по которым решения не смогут приниматься без согласия обеих сторон.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что соглашение планируется подписать в течение недели, после чего компания будет зарегистрирована в Армении.