Правительство Армении одобрило акционерное соглашение о создании компании TRIPP Development Company, которая займётся развитием проекта «Маршрут Трампа».
Согласно документу, 26% акций компании будут принадлежать Армении, а 74% — американской стороне. Совет директоров будет состоять из пяти человек: троих назначит США, двоих — Армения.
При этом соглашение предусматривает 16 групп вопросов, по которым решения не смогут приниматься без согласия обеих сторон.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что соглашение планируется подписать в течение недели, после чего компания будет зарегистрирована в Армении.
«Это крупнейший экономический проект с момента обретения нашей независимости», — подчеркнул он.