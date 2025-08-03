НАТО может отправить германо-нидерландский корпус союзных сил в эстонский Пярну. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны.

«Это затронет не только наших союзников, выполняющих командные функции, но и эстонских военнослужащих, включая срочников. Для Сил обороны это стратегически значимый шаг», — отмечается в сообщении.

Согласно информации ERR, окончательное решение по этому вопросу будет принято в течение 2025 года. Размещение корпуса НАТО означает и создание инфраструктуры, на возведение которой Минобороны Эстонии намерено выделить €17 млн.