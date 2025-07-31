Эксперты Deep State опровергают слухи о захвате российскими подразделениями украинского населенного пункта Часов Яр.

Аналитики отмечают, что отдельные подразделения российских войск лишь проникли в тыл украинских сил и установили флаги в микрорайонах Шевченко и Цех №2. Однако ни над городом, ни над местами этих событий оккупанты контроля не имеют.

Кроме того, за последние два месяца продвижение россиян ограничилось незначительным успехом с северо-восточного и восточного направлений.

Ранее в DeepState отмечали в публикации «Отпуск или смерть», что россиянам за подобные акции обещают оплачиваемый отпуск и «они с радостью на это соглашаются».