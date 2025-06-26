26 июня состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба президента АР.

Глава государства еще раз выразил позицию страны по ирано-израильскому конфликту и обеспокоенность Азербайджана эскалацией ситуации в регионе.

Президент Алиев выразил соболезнование в связи с гибелью граждан Ирана в ходе последних событий, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

Глава государства выразил удовлетворение в связи с прекращением ирано-израильского конфликта и достижением режима прекращения огня, подчеркнув, что мир и стабильность в регионе остаются приоритетом.

В сою очередь, Пезешкиан выразил признательность за соболезнования.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений, с удовлетворением вспомнили об успешном визите Пезешкиана в Азербайджан, подчеркнули важность продолжения совместных усилий по реализации достигнутых по итогам визита договоренностей.

Президент Алиев вновь пригласил Пезешкиана на саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который пройдет в Азербайджане в начале июля.