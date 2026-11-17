Как это часто случается, политические фантомы не умеют умирать окончательно. История уже перевернула страницу, политическая реальность вынесла свой вердикт, но все еще находятся люди, готовые устраивать спиритические сеансы с участием призраков давно минувшего прошлого. Таким персонажам, как правило, нужны микрофон, аудитория и желательно международная площадка. Иначе как все узнают, что вчерашний день все еще продолжается?

Очередной подобный сеанс состоялся недавно в Москве. На международном форуме «За свободу наций!» выступил бывший вице-спикер парламента Армении, представитель Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов. И, судя по содержанию его речи, с момента последнего политического прощания с проектом под названием «Арцах» у него не произошло ни малейшего обновления программного обеспечения.

Шармазанов вновь достал из давно закрытого архива привычный набор тезисов: «этническая чистка», «оккупация», «право на самоопределение», «незаконно удерживаемое руководство Арцаха». По его версии, в 2023 году армянское население Карабаха подверглось этнической чистке, а борьба за освобождение бывшего «военно-политического руководства» преступного образования должна стать долгом каждого, кто выступает за справедливость и против неоколониализма. Более того, он объявил, что «Арцах» якобы оккупирован, а «борьба его народа продолжается».

В общем человек приехал на форум о свободе наций, чтобы еще раз попытаться воскресить политический сюжет, неизбежный финал которого уже давно всем известен. Ничего удивительного, ведь у таких, как Шармазанов, календарь установлен в режиме повтора.

Впрочем, выступление титана сепаратистского анахронизма – это еще не самая интересная часть этой истории. Правда, титан оказался из тех, что существуют исключительно в воображении собственных поклонников, где нет ни опоры под ногами, ни проекта за спиной, зато амбиций хватит на целую империю призраков. Удивляет другое: почему площадкой для срочной реанимации хронических политфантазий становится Москва, да еще и мероприятие, организованное по инициативе «Единой России»?

Здесь, пожалуй, стоит адресовать вопросы конкретным политическим деятелям-единоросам, которые, похоже, не всегда понимают разницу между борьбой с неоколониализмом и предоставлением трибуны людям, грезящим ревизией международно признанных границ.

Форум, посвященный свободе народов, должен быть площадкой для рассуждений о суверенитете, равноправии и уважении к международному праву. Но какая-то странная свобода получается, если, прикрываясь ею, можно без особых затруднений выдвигать территориальные претензии к соседнему государству. Причем претензии, которые противоречат самой логике международного права, на которое так охотно ссылается оратор.

Неужели в «Единой России» не нашлось никого, кто мог бы объяснить приглашенным гостям простую вещь, которая заключается в том, что свобода народов не означает свободы политических деятелей в произвольном перекраивании чужих границ, а самоопределение — не универсальный волшебный козырь, который можно вынимать из кармана, когда не получается смириться с уничтожением сепаратистского логова.

Но кому-то в партийных кругах до сих пор кажется, что международная политика — это некий кружок исторической реконструкции. Тут организаторы развлекательной программы раздают участникам действа старые флаги никогда не существовавших образований, восстанавливают потертые фанерные декорации и объявляют очередной акт спектакля, поставленного по мотивам прославленных сказочников.

Между тем с правовой стороной вопроса все гораздо прозаичнее, чем хотелось бы Шармазанову, поскольку Карабах является международно признанной частью Азербайджана. Это признает та же Армения, та же Россия… Международное право начинается не с той страницы, с которой Шармазанову удобно начинать свои нелепые россказни, и не заканчивается там, где растворяются его политические аргументы. Никакое право на самоопределение не отменяет территориальную целостность государств и не дает автоматического права на одностороннее отделение части чужой территории. И уж точно не превращает непризнанное сепаратистское образование в полноценное государство только потому, что кому-то очень хочется сохранить его название в личном политическом обиходе.

В сентябре 2023 года Азербайджан восстановил полный суверенитет над всей территорией страны, изгнав с позором со своих земель всех, кто относил себя к преступной шайке. Сегодня ушлепки того петрушечного пылеобразования пытаются выступать с концертной программой в жанре «нас еще не отменили». Но, к несчастью второсортных политических шутов и убогих балагуров, ностальгия, даже самая громкая, не является источником государственного суверенитета.

Политические археологи вроде Шармазанова, расчехлив свои любимые экспонаты, бережно сдувая с них пыль исторического забвения, и протащив на московскую трибуну, зря надеются на то, что, если достаточно громко произнести старые заклинания, прошлое станет настоящим.

Азербайджан не должен и не станет оправдываться за восстановление своей территориальной целостности, а бывшим деятелям дефективного образования следовало бы принять факт — пожизненно сохранять статус участников международной политики они не смогут.

Баку не намерен жить по чужому сценарию, постоянно возвращаться к вопросу, ответ на который известен и другого не предвидится. С какой стати сепаратистские функционеры решили, что могут бесконечно диктовать повестку целому региону?

У Шарманазова и его единомышленников есть прекрасная возможность заняться политической реальностью Армении, они могут с таким же энтузиазмом обсудить ее экономику, безопасность, отношения с соседями, перспективы мирного договора и будущее собственного государства. Но это, видимо, слишком скучно. Там придется говорить о конкретных проблемах и предлагать решения. Гораздо удобнее отправиться в Москву, достать из скрипучего шкафа затертые лозунги и снова сыграть роль почетного хранителя утраченного политического мира.

А вот единоросам, которые предоставляют подобным персонажам площадки, стоило бы наконец определиться, чего они хотят. Если речь идет о развитии отношений с Азербайджаном, укреплении региональной стабильности и уважении суверенитета государств, то подобные мероприятия выглядят как минимум странно. Нельзя говорить о дружбе и партнерстве и одновременно при этом помогать раздувать угли сепаратизма.

Российским публичным комментаторам и устроителям подобных мероприятий хотелось бы напомнить, что Карабах — не телевизионная студия, где можно бесконечно переснимать один и тот же выпуск на одну и ту же тему, меняя лишь интонацию ведущего. Азербайджан не собирается становиться массовкой в чужом спектакле политического реванша. Его границы не перекраиваются под монологи «гигантов» политической мысли, а государственный суверенитет не выдается на утверждение сепаратистам, партийным активистам и диванным геополитикам.