В Баку и на Абшеронском полуострове 27 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в некоторых местах не исключается слабый туман, ветер южный.

Температура воздуха ночью составит 5-8, днем — 12-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 770 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем — 12-16° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, в высокогорных районах — 10-15° мороза, днем — 0-5° тепла.