История редко повторяется в том виде, в каком её ожидают современники. Особенно когда политические лидеры пытаются воспроизвести великие события прошлого, не располагая ни историческими предпосылками, ни политическими инструментами, которые когда-то сделали эти события возможными. Встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне стала характерным примером подобного противоречия. Три державы, претендующие на определяющую роль в мировой политике, собрались за одним столом, но само их присутствие ещё не означало готовности договориться о будущем международного порядка.

В России предстоящие переговоры некоторые уже успели окрестить «Ялтой 2.0», проводя параллели с конференцией 1945 года, на которой Сталин, Рузвельт и Черчилль обсуждали устройство послевоенного мира. Но Ялтинская конференция продолжалась восемь дней и стала результатом длительной дипломатической, военной и политической подготовки. Её участников объединяла общая война и необходимость определить принципы послевоенного устройства, а за каждым решением стояли конкретные интересы, предварительные договорённости и механизмы их реализации. Шэньчжэньская встреча заняла около полутора часов, и признаков сопоставимой подготовительной работы продемонстрировано не было.



Это важнее продолжительности самих переговоров. Крупные саммиты редко становятся местом, где принципиальные решения рождаются непосредственно за столом: обычно они лишь завершают работу дипломатов и переговорных групп, которые месяцами согласовывают документы, определяют взаимные уступки и вырабатывают формулы компромисса. Когда эта работа не приводит к согласованным решениям, саммит превращается из инструмента дипломатии в её демонстрацию.

Публичные выступления лидеров в Шэньчжэне показали скорее различие их представлений о международном порядке, чем наличие единой программы действий.

Си Цзиньпин говорил об ответственности крупных держав за глобальную стабильность. Его тезис о том, что согласие великих держав обеспечивает мир, а конфронтация порождает хаос, отражает один из центральных принципов китайской внешнеполитической философии: международная система должна строиться на признании интересов крупных центров силы и управлении существующими противоречиями. Для Пекина стабильность самостоятельно ценна, поскольку сохраняет условия для экономического развития, международной торговли и технологического роста. Поэтому китайский лидер предложил расширять сотрудничество с Вашингтоном и контролировать разногласия, которые невозможно устранить в ближайшей перспективе.

Путин обратился к исторической памяти, напомнив об общей победе во Второй мировой войне и участии трёх государств в создании ООН. Это была попытка представить нынешнюю встречу как продолжение традиции, в рамках которой ведущие державы несут особую ответственность за международную безопасность. Но историческая преемственность сама по себе не создаёт политического согласия. В 1945 году союзников объединяла победа над общим противником, а сегодня у России, Китая и США нет сопоставимой объединяющей цели, и по целому ряду вопросов мировой политики их взгляды принципиально расходятся.

Трамп выбрал иной подход. В центре его выступления оказались конкретные проблемы: война в Украине, ядерное разоружение, Иран и деятельность Международного уголовного суда. Особое значение имело его заявление о сложности отказа государств от уже имеющегося ядерного оружия. Фактически он обозначил одну из фундаментальных дилемм современной безопасности: государства могут признавать необходимость сокращения вооружений, но не готовы отказываться от инструментов, которые считают гарантией собственного существования.

Здесь и обнаруживается главное противоречие саммита. Три лидера говорили о мире, но каждый вкладывал в это понятие своё содержание. Для Китая мир означает управляемую международную конкуренцию, позволяющую продолжать экономическое развитие. Для России это признание её интересов безопасности и роли в международных делах. Для США это соглашения, способные снизить стратегические риски и обеспечить Вашингтону приемлемые условия урегулирования конфликтов. Эти цели не обязательно исключают друг друга, но между признанием общих угроз и готовностью согласовать способы их устранения лежит огромная дистанция.

Особенно это заметно в вопросе войны в Украине. Само упоминание конфликта всеми сторонами не означает приближения его завершения. Для устойчивого урегулирования необходимы согласованные позиции по территориям, безопасности, политическим гарантиям и механизмам выполнения будущих договорённостей, а без участия Украины нельзя говорить и о полноценном мирном соглашении.

Не менее сложна проблема ядерных вооружений. Россия и США обладают крупнейшими арсеналами, тогда как Китай исходит из собственного понимания стратегического сдерживания. Создание трёхсторонней системы контроля требует не политической декларации, а сложнейшего согласования принципов проверки, ограничений и взаимных обязательств.

Особого внимания заслуживает возможное сближение позиций Вашингтона и Пекина по вопросу ядерного разоружения. Трамп призвал к сокращению ядерных арсеналов, тогда как Си Цзиньпин высказался за полный запрет и уничтожение ядерного оружия. Для России подобная тенденция создаёт стратегическую дилемму. Москва традиционно рассматривает ядерный потенциал как важнейший инструмент сдерживания и поддержания статуса великой державы, а в условиях войны в Украине неоднократно использовала ядерную риторику для давления на Запад. Если США и Китай начнут формировать общую позицию против ядерной эскалации, пространство для подобного давления может сузиться. В результате Россия рискует столкнуться с ситуацией, когда её обычные вооружённые силы ослаблены затяжной войной, а политическая эффективность ядерного фактора постепенно снижается.

Однако было бы ошибкой на этом основании считать встречу полностью бессмысленной. Прямой диалог лидеров трёх ядерных держав ценен сам по себе, особенно в условиях растущей напряжённости: он способен уменьшить риск неправильной оценки намерений друг друга и создать возможности для последующих переговоров. Но дипломатический контакт и историческое соглашение — далеко не одно и то же. Главная проблема современных международных отношений не в нехватке площадок для переговоров, их как раз множество. Проблема в ослаблении доверия к правилам, которые должны регулировать поведение государств, и в отсутствии общего представления о будущем международном порядке.

Ялтинская конференция была частью процесса формирования институтов и политических договорённостей, определивших международную систему на десятилетия. При всех противоречиях и последующих конфликтах её решения имели последствия, далеко выходящие за пределы личных отношений лидеров. В Шэньчжэне же главным стало стремление продемонстрировать возможность диалога на высшем уровне, а сам факт переговоров был представлен как историческое достижение.

Здесь проявляется особенность современной дипломатии. В эпоху персонализированной политики символы нередко начинают преобладать над содержанием: совместная фотография, рукопожатие или громкое заявление создают впечатление исторического перелома, даже когда фундаментальные противоречия остаются нетронутыми. Для внутренней аудитории этого может быть достаточно, но международный порядок не формируется телевизионной картинкой.

Сама идея новой Ялты вызывает и принципиальные вопросы. Мир 2026 года существенно отличается от мира 1945-го. Мировая экономика стала взаимозависимой, появились новые центры силы, а влияние крупнейших корпораций, финансовых структур и региональных держав уже невозможно игнорировать. Ни Вашингтон, ни Пекин, ни Москва не могут единолично определять судьбу остальных государств, даже если такая модель кажется привлекательной сторонникам политики великих держав.

Поэтому значение шэньчжэньской встречи следует оценивать не по числу участников с ядерным оружием и не по историческим аналогиям, а по её способности запустить реальные механизмы урегулирования противоречий. Убедительных свидетельств такого прорыва пока нет.

Мир действительно вступил в эпоху глубоких перемен, о которых говорил Си Цзиньпин. Но наступление новой эпохи ещё не означает появления нового международного порядка. Ялта 2.0 не состоялась не потому, что переговоры продолжались слишком мало, а потому, что за одним столом встретились три державы, которые пока не договорились даже о том, какой мир они собираются строить.