Баку и Лондон договорились укреплять стратегическое партнерство в сферах обороны, безопасности, экономики, энергетики, образования и высоких технологий.

Согласно подписанной Декларации о стратегическом партнерстве, Баку и Лондон намерены расширять оборонное сотрудничество, проводить совместные учения, развивать взаимодействие в оборонной промышленности и усиливать координацию в противодействии общим угрозам.

В экономической сфере стороны планируют наращивать взаимные инвестиции, развивать торговлю, транспортную инфраструктуру и Средний коридор. Особое внимание будет уделено возобновляемой энергетике, зеленым технологиям, финансовым рынкам и поддержке бизнеса.

Кроме того, Азербайджан и Великобритания расширят сотрудничество в области образования, науки, искусственного интеллекта и цифровизации. Предусмотрены совместные исследовательские проекты, подготовка специалистов, обмен опытом и укрепление связей между университетами.

Стороны также намерены развивать взаимодействие между правоохранительными органами, укреплять пограничную безопасность и расширять культурные и профессиональные обмены.