В Ереване состоялся показ фильма о военном преступнике и детоубийце Монте Мелконяне, ставший очередным проявлением ностальгии по временам оккупации азербайджанских земель среди части армянского общества.

Примечательно, что среди гостей премьеры оказались и представители правящей партии. В частности, член Совета старейшин Еревана от фракции «Гражданский договор» Кристине Варданян назвала Мелконяна «легендой», а своё присутствие на показе — «большой честью». Впрочем, одним лишь выражением почтения к Мелконяну представительница правящей партии не ограничилась.

«Наша власть не отдавала Карабах, напротив, она боролась за его сохранение. Если бы наша власть намеревалась сдать Карабах, войны вообще не было бы», — возмутилась Варданян в беседе с журналистами.

Заметим, подобные заявления звучат из уст не какого-нибудь представителя реваншистской оппозиции, от которой давно уже привыкли слышать подобную риторику, а представительницы партии самого Пашиняна, политического курса которого, если верить официальным заявлениям Еревана, является установление прочного мира с Азербайджаном. Именно партийная принадлежность Варданян придаёт её словам особый политический вес.

Не менее примечательной оказалась реакция актёра Мурада Надиряна, предпочедшего оставить без ответа вопрос о том, закрыта ли для него карабахская страница.

Но и этим дело не ограничилось. Целый репортаж провокационной премьере посвятил «Арменпресс» — государственное информационное агентство Армении, аналог азербайджанского АзерТАдж. Агентство опубликовало в том числе фотографии мужчин с автоматами на фоне здания кинотеатра, призванных придать мероприятию особый антураж. Таким образом, героизация военного преступника вышла за рамки кинопоказа, получив соответствующее информационное сопровождение на уровне государственных СМИ.

Особую политическую остроту происходящему придаёт и выбранное время: показ состоялся буквально накануне визита представителей азербайджанского гражданского общества в Армению в рамках инициативы «Мост мира».

Пока Баку и Ереван предпринимают шаги по преодолению многолетней вражды, соратники Пашиняна публично воздают почести одному из символов оккупационного прошлого. Причём делают это без тени политического смущения, словно между подобной риторикой и декларируемым руководством Армении курсом на мир нет никакого противоречия.

Пашиняну, впрочем, следовало бы начать борьбу с реваншистскими настроениями в рядах собственной партии. Иначе чего стоят заверения Еревана в приверженности мирному сосуществованию, если представители самой армянской власти продолжают культивировать символы эпохи, последствия которой сегодня предстоит преодолевать двум народам?